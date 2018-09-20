Как в первом, так и во втором случае предметом посягательства злоумышленников стали ноутбуки.

16 сентября текущего года отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в краже ноутбука из детского дошкольного учреждения, расположенного в одном из районных сел.В начале сентября с заявлением по факту кражи ноутбука из рабочего кабинета в полицию обратилась 28-летняя девушка – медицинский работник учреждения.В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний безработный местный житель.Установлено, что фигурант находился в дошкольном учреждении вместе со своей знакомой. Пока женщина присутствовала на собрании в одной из групп, злоумышленник, прогуливаясь по коридору, заметил в открытом кабинете ноутбук. Удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина похитил его, после чего скрылся.В настоящее время ноутбук изъят и возвращен владелице.Аналогичное уголовное дело возбудили коллеги муромских полицейских – сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району. Подозреваемый в совершении кражи ноутбука – 20-летний местный житель.Находясь в квартире своей бабушки, воспользовавшись отсутствием женщины, кольчугинец тайно похитил ноутбук стоимостью 17 тысяч рублей, принадлежащий внучке пенсионерки.Фигурант, оперативно задержанный сотрудниками полиции на территории города Кольчугино, признал свою вину. Ноутбук молодой человек сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.Полицейские изъяли ноутбук и вернули собственнику.Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении жителей региона, продолжается.