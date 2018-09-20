Утром 20 сентября в соцсетях и СМИ Петербурга появились сообщения очевидцев и фото горящего небоскреба Лахта-Центр. Писали о том, что в башне якобы произошел пожар после того, как в нее ударила молния. Позже в Инстаграме башни появилось сообщение, что это было рождение облака.

Утром 20 сентября в соцсетях и СМИ Петербурга появились сообщения очевидцев и фото "горящего" небоскреба "Лахта-Центр". Писали о том, что в башне якобы произошел пожар после того, как в нее ударила молния, и к зданию подъехали пожарные машины.Сообщения сопровождались впечатляющими снимками – в частности, их публикует "Петербургский дневник".Позже в "Инстаграме" небоскреба от "имени башни" было опубликовано разъяснение. Оказывается, так на небоскребе рождалось облако."Сегодня случился казус — сбросила пар после удара молнии и напугала маленьких людей", — говорится в сообщении "Лахта-Центра"."Приезжали красные машинки и бегали много ног. Было щекотно", — признается башня.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Лахта Центр / Lakhta Center (@lakhtacenter) 19 Сен 2018 в 10:30 PDT