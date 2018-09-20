Основная цель мероприятий, организованных в рамках профилактической операции «Ваш участковый уполномоченный полиции», – профилактика преступлений и правонарушений в жилом секторе.

В рамках профилактической операции «Ваш участковый уполномоченный полиции» сотрудники ОМВД России по Петушинскому району провели ряд встреч с жителями обслуживаемых административных участков. Полицейские провели мероприятия в городах Петушки и Костерево, в районных деревнях Леоново и Новое Аннино. Основная цель встреч с населением – профилактика преступлений и правонарушений в жилом секторе.Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Роман Гамаев и участковые уполномоченные полиции младшие лейтенанты полиции Вячеслав Суржик и Игорь Назаров, а также лейтенант полиции Вадим Федоров проинформировали граждан о различных видах мошенничеств. Правоохранители еще раз напомнили жителям, что не стоит открывать двери незнакомым людям, кем бы они ни представлялись, не доверять сообщениям о выигрышах и льготных лекарствах. Полицейские напомнили о необходимости быть более осмотрительными, следить за сохранностью своего имущества.Каждому из присутствующих стражи порядка вручили информационные памятки «Осторожно – мошенники!» и «Ваш участковый уполномоченный полиции».