Госавтоинспекторы проведут мероприятия по массовой отработке водителей, в том числе вблизи образовательных учреждений.

Анализ аварийности за восемь месяцев текущего года свидетельствует, что обстановка на автодорогах области остается напряженной. При снижении общего количества происшествий, отдельные позиции вызывают беспокойство.На территории региона зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в которых водители или пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Рост таких ДТП наблюдается в областном центре, Александровском, Вязниковском, Ковровском, Муромском, Собинском, Суздальском, Петушинском и Судогодском районах.Необходимо отметить, что в девяти дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, несовершеннолетних перевозили без детских удерживающих устройств.В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий, пресечения фактов управления транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств в период с 21 по 30 сентября текущего года на территории области будет проведена оперативно-профилактическая операция «Ремень безопасности».В ходе операции запланировано проведение рейдов, мероприятий по массовой отработке водителей, в том числе вблизи образовательных учреждений.Водителям следует помнить, что статьей 12.6 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах» предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.