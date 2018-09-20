Несколько человек убиты в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд.

Несколько человек убиты в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд, сообщает газета The Baltimore Sun. Трагедия произошла в дистрибьютерском центре крупнейшей на восточном побережье США аптечной торговой сети Rite Aid.Власти округа Хартфорд заявили, что стрельба произошла около 9 утра в районе дорог Спесутия и Перриман. Помимо склада Rite Aid, арендаторами бизнес-парка являются Zenith Freight Lines, TruAire, Clorox Company и Maines Paper & Food Service.Полиция призывает жителей Абердина избегать этого района, поскольку неизвестно, кто стрелял и жив ли преступник.