У мужчины при личном досмотре были обнаружены и изъяты два рюкзака с марихуаной, общей массой в сыром виде около 3,5 килограммов...

Сотрудники ОНК УВД по ЮВАО задержали 34-летнего ранее судимого приезжего по подозрению в попытке сбыта наркотического средства - марихуаны.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Рождественской улице был задержан мужчина, у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты два рюкзака с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой в сыром виде около 3,5 килограммов.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18