Украинских журналистов взбесила пламенная речь известного российского телеведущего, которого в Киеве называют не иначе как кремлевским пропагандистом. В программе Вечер с Владимиром Соловьевым прозвучал настоящий гимн России и ее народу.

Украинских журналистов взбесила пламенная речь известногороссийского телеведущего, которого в Киеве называют не иначе как кремлевскимпропагандистом. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" прозвучалнастоящий гимн России и ее народу.Владимир Соловьев заявил, что Россия, которая столетиямибыла инициатором кровопролитных войн, является главным освободителем мира отзла. Нашу страну он противопоставил Украине, намекнув, что она никогда не получит такие лавры победителей,как Россия."Россия несет миру вечное освобождение от постоянногозла! Именно Россия остановила Наполеона, Россия остановила татаро-монгольскоенашествие, Россия остановила Карла, Россия остановила Гитлера! Когда-то этобыла Российская империя, потом это была советская империя, но только этоникогда не была украинская империя!" – сказал Соловьев.Украинцы традиционно набросились на журналиста, назвав егоречь лицемерной и вспомнили, как недавно в программе "Вечер с ВладимиромСоловьевым" ведущий, по мнению авторов издания "Обозреватель", разразилсягромкими угрозами в адрес Украины и заявил, что Украину сотрут с лица земли,если она посягнет на земли восточного соседа.Стоит напомнить, что все программы телеканала"Россия", включая и "Вечер с Владимиром Соловьевым", на Украинеофициально запрещены. Самому Соловьеву закрыт въезд на Украину. Власти страны приняли эти решения еще в 2014году после событий в Крыму и на юго-востоке страны.