Волейбольный клуб Владимир будет играть в новом сезоне. Ещё несколько месяцев назад участие команды было под вопросом. Напомним, в начале июля мы рассказали о том, что волейбольный клуб Владимир фактически оказался на грани закрытия из-за проблем с финансированием команды. Тему продолжит Игорь Липский.

Волейбольный клуб "Владимир" будет играть в новом сезоне. Ещё несколько месяцев назад участие команды было под вопросом. Напомним, в начале июля мы рассказали о том, что волейбольный клуб "Владимир" фактически оказался на грани закрытия из-за проблем с финансированием команды. Тему продолжит Игорь Липский.Несмотря на успешное выступление команды в этом сезоне, а именно 4-е место в финале высшей лиги Б, в апреле 12 спортсменов и тренерский состав фактически ушли в бессрочный отпуск и не знали, смогут ли продолжить игру в высшем волейбольном дивизионе. Спонсорской поддержки и бюджетных средств, изначально выделенных клубу в этом году, не хватало для продолжения работы. Учредителем профессионального волейбольного клуба является администрация города Владимира. С 2011 команда получает ежегодное финансирование из муниципального бюджета, но в этом году его урезали в 2 раза. И вдруг, в конце лета ситуация изменилась в пользу волейбольной команды.Андрей Булгаков, начальник команды волейбольного клуба "Владимир": "В августе этого года администрация пошла нам на встречу и выделила 2 млн рублей, на который мы сейчас начинаем чемпионат России. Конечно, этих денег может не хватить на весь чемпионат, но до Нового года должно хватить. Поэтому мы надеемся, что впоследствии мы найдём источники финансирования и примем участие в чемпионате России на всём протяжении турнира".Депутаты горсовета единогласно одобрили выделение профессиональному волейбольному клубу двух миллионов рублей. Такое предложение внёс глава администрации города Андрей Шохин. Средства для дальнейшей деятельности клуба выделили из муниципального бюджета в рамках программы развития физкультуры и спорта во Владимире. По словам Андрея Булгакова, финансовые проблемы не сломили дух команды. Спортсмены готовы к предстоящему чемпионату России. В планах - показать хорошую игру и высокие результаты.Андрей Булгаков, начальник команды волейбольного клуба "Владимир": "Мы должны хорошо начать чемпионат и быть в группе лидеров, несмотря ни на что. Не смотря на те трудности, которые у нас есть. У нас есть хороший тренерский состав, хорошо поставленный тренировочный процесс. Игроки молодые, достаточно перспективные, которые горят желанием показать результат, отстаивая честь города и области во Всероссийских соревнованиях".В субботу и воскресенье владимирских волейболистов ждёт игра первого тура чемпионата России. Противник - команда из Воронежа. На сегодняшний момент в составе команды всего 5 игроков. Этого недостаточно, чтобы заявиться на соревнования. Чтобы набрать достаточное количество спортсменов для первой игры, главному тренеру Денису Гаркушенко пришлось заявиться как играющему тренеру. Тренироваться начали в конце августа.Денис Гаркушенко, главный тренер команды волейбольного клуба "Владимир": "Посмотрим, что будет в субботу-воскресенье, как мы подготовились. Понятно, что пятью игроками это очень проблематично сделать, но, тем не менее, я думаю, что все профессионалы ребята и отдадут все силы в этом матче".Начало игр в субботу и воскресенье в 17:00. Пройдут они в "Городском центре здоровья" на улице Мира, 59. В октябре команду ждёт игра на выезде в Белгороде, а в ноябре - 3 домашних тура.