Информация появилась на сайте федерального издания РБК сегодня после полуночи

Информация появилась на сайте федерального издания РБК сегодня после полуночиТолько что в телефонном разговоре с главным редактором «АиФ – Владимир» кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин назвал появившуюся информацию о предложении ему должности вице-спикера Законодательного Собрания области «провокацией и чернухой».Издание со ссылкой на свои источники в руководстве «Единой России» сообщило, что кандидату в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимиру Сипягину якобы предложили пост вице-спикера в Законодательном Собрании.«Противнику владимирского губернатора Орловой предложили пост вице-спикера. Единороссы предложили вышедшему во второй тур на выборах губернатора Владимирской области Владимиру Сипягину пост вице-спикера заксобрания. В случае согласия кандидата объявлено об этом может быть в четверг», - сообщает РБК. Примечательно, что в руководстве партии сразу опровергли информацию.Владимир Сипягин на вопрос о достоверности этого предложения заявил: «Это – провокация и чернуха! Мне никто ничего никогда не предлагал. Я никогда ни с кем, ни о чём не договаривался и договариваться не буду.Это очередная попытка воспрепятствовать свободному волеизъявлению избирателей Владимирской области, внести сумятицу и разброд. Кто в этом заинтересован? Возможно те, кто хотят сорвать эти выборы. Хотят помешать ЛДПР завоевать лидерство в нашей области. Вполне возможно, что это игра третьих сил.Но меня ничего не остановит: я знаю, что жители Владимирской области мне доверяют, меня поддерживают. Я это ощущал на личных встречах с гражданами и представителями общественных организаций.Ещё раз заявляю: я никому ничего не должен, кроме избирателей нашей области.Для меня дороги мои порядочность, честь и совесть».