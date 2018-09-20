В рейде приняла участие глава города Ольга Деева

В рейде приняла участие глава города Ольга ДееваВо Владимире продолжают благоустройство дворов. 19 сентября глава города Владимира Ольга Деева вместе с общественниками проехались по дворам на проспекте Ленина, улице Лакина и улице Михалькова в микрорайоне Юрьевец.Члены народной комиссии оценили качество ремонтных работ и узнали, когда их планируют завершить.Ольга Деева заметила, что дождь, который льет весь день, как раз и стал лучшей проверкой на качество. На улице Лакина, например, за счет искусственно сделанного уклона на проезжей части двора получилось равномерно распределить воду и избежать затопления. Большие лужи больше не скапливаются, и в этом убедились все участники рейда.Особое внимание во время поездки уделили организации взаимодействия подрядчика с жителями домов, в чьих дворах делали ремонт. Как подчеркнула глава города, активное и заинтересованное участие самих жителей в обсуждении проекта помогает максимально эффективно использовать предусмотренные программой средства и избежать возможных недочетов.В этом году во Владимире благоустроят 16 дворовых территорий 29 многоквартирных домов.