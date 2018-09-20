Основной объем работ бригады уже выполнили

Основной объем работ бригады уже выполнилиСпециалисты МУП «Владимирводоканал» продолжают реконструкцию сетей ливневок.Уже завершены работы вдоль одной из самых больших городских лестниц на улице Воровского, сделали все необходимые работы на улице Герцена и Воронцовском переулке, установили ливневый колодец на территории школы №14 и коллектор ливневой канализации у ВлГУ на проспекте Строителей. На улице Усти-на-Лабе отремонтированы колодец и ливнеприемники, а на улице Мира построены 2 водоотводных канала.Сейчас специалисты «Владимирводоканала» завершают строительство первого этапа новой системы ливневой канализации во дворе дома №11-б на улице Безыменского, расположенного в овраге. Это должно спасти дворовую территорию от постоянных потопов во время дождей.