Злоумышленник обещал оформлять документы о погашении штрафа за половину его размера

Злоумышленник обещал оформлять документы о погашении штрафа за половину его размераСуд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава, обвиняемого в мошенничестве и подделке официальный документов, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.По версии следствия, судебный пристав рассказал своим знакомым, что якобы может принимать особые решения об окончании исполнительных производств, касающихся штрафов за нарушения ПДД. Он пообещал оформлять документы о погашении штрафа за половину его размера.По данным СК, обвиняемый с помощью данных службы судебных приставов уточнял долги граждан и предлагал им передать ему 50% от суммы. Большую часть денег злоумышленник оставлял себе, остальные перечислял Госавтоинспекции. Чтобы подтвердить исполнение взятых на себя обязательств, судебный пристав подделывал кассовые чеки о якобы оплаченных штрафах. Доверяя ему, потерпевшие не сомневались, что погасили долги. Обнаружив обман, они обратились в правоохранительные органы.Потерпевшими признаны пять человек. Материалы уголовного дела переданы в суд.