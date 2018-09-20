Юноша раскладывал пакетики с запрещенными веществами почти в центре города

Юноша раскладывал пакетики с запрещенными веществами почти в центре городаВладимирский Следком возбудил уголовное дело в отношении на 17-летнего подростка. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.Следствие установило, что летом учащийся одного из владимирских колледжей согласился стать «закладчиком». Он должен был получать оптовые партии, расфасовывать их по пакетикам и раскладывать в тайники по всему городу. После завершения всех процедур ему необходимо было рассказать «куратору» о местах «закладок».11 сентября в районе стадиона «Торпедо» юноша забрал 20 упаковок с веществом и принес их к себе домой.13 сентября он получил информацию, что остались не найденными 8 пакетиков. В тот же день он вернулся за ними, но там его уже ждали оперативники. В общей сложности у молодого человека с собой оказалось 9 граммов запрещенных веществ. Следователям подросток рассказал, что таким способом хотел заработать денег.Данное преступление относится к категории особо тяжких, за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.