Ирина Мустафина приговорена к 4 годам 4 месяцам лишения свободы

Ирина Мустафина приговорена к 4 годам 4 месяцам лишения свободыОктябрьский районный суд приговорил бывшего адвоката Ирину Мустафину к 4 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.Следствием и судом установлено, что Мустафина предложила «содействие» своей знакомой, которую привлекали к ответственности за незаконное проведение азартных игр. Согласно условиям, предприниматель должна была ежемесячно передавать Мустафиной 130 тысяч рублей, из которых 100 тысяч рублей якобы были предназначены для сотрудников правоохранительных органов, а остальные деньги — за посредничество. При этом злоумышленница обещала «покровительств», в том числе по вопросу открытия нового игорного клуба во Владимире.Знакомая Мустафиной обратилась в управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Под контролем полицейских Мустафина получила от предпринимателя 30 тысяч рублей, после чего была задержана.Кстати, в марте 2017 года адвокат была осуждена к условному сроку лишения свободы за пособничество и обещание посредничества в даче взятки бывшему федеральному судье Октябрьского районного суда Анне Хохловой.