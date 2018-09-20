Водитель автомобиля «ВАЗ» врезался в грузовик с цистерной

Водитель автомобиля «ВАЗ» врезался в грузовик с цистернойДва человека погибли в результате столкновения большегруза Volvo и автомобиля «ВАЗ-2112» у химзавода на Большой Нижегородской улице во Владимире.Авария произошла около 20:30 19 сентября. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, двигаясь в сторону Добросельской, врезался в грузовик с цистерной, который стоял на проезжей части с включенным указателем поворота.В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля «ВАЗ». Этой машиной управлял мужчина 1986 года рождения. Водитель также получил травмы и был госпитализирован.Водитель грузовика не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.