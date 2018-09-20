Но стоимость отечественных продуктов наоборот снизилась

Но стоимость отечественных продуктов наоборот снизиласьСпециалисты Владимирского управления Центробанка рассказали о том, как меняются цены в 33 регионе. Годовая инфляция выросла до 2,7%, но это значение ниже среднего по России. Оно составляет 3,1%.Стоимость на продовольственные товары в области выросла на 0,9% по сравнению с прошлым годом. В России продовольствие за это время подорожало на 1,9%. Выше стали цены на фрукты из других стран, мясо и рыбу, кондитерские изделия.Отечественные мясо индейки, яблоки, картофель, лук, морковь, кисломолочная продукция и алкогольные напитки, наоборот, подешевели по сравнению с ценами августа 2017 года. Рост производства этих продуктов растет, их ассортимент в магазинах увеличивается.Сфера услуг сохранила темп роста на уровне 4,3%. А цены на непродовольственные товары поднялись на 0,2% и теперь инфляция составляет 3,7% в годовом выражении. Это связывают с повышением стоимости мужской и женской обуви, бытовой техники и парфюмерно-косметические товаров.