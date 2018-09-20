Им стал выпускник местного университета

Им стал выпускник местного университетаУ владимирского филиала «Почты России» новый руководитель, сообщает пресс-служба почты.Им стал Сергей Орлов, который имеет внушительный опыт в этой отрасли. До переезда во Владимир он уже работал на должности директора «Почты России» в Нижегородской области.Новый глава почтовой службы родился 28 декабря 1971 года. Высшее образование получил во Владимирском государственном техническом университете по специальности «Радиоинженер», а также проходил курсы повышения квалификации в сфере менеджмента и эффективного управления.Приоритетами работы нового руководителя, по его словам, станут эффективность и доступность услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, а также модернизация почтовой связи.