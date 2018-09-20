Сотрудники подразделения по вопросам миграции помогли 97-летней женщине собрать документы в кратчайшие сроки.

В Управление по вопросам миграции регионального УМВД обратилась жительница города Гусь-Хрустальный 1921 года рождения. Заявительница пояснила, что она, являясь гражданкой Украины, переехала на постоянное место жительства во Владимирскую область и ей необходимо получить российское гражданство.Учитывая возраст женщины и ее непростую жизненную ситуацию, сотрудники подразделения по вопросам миграции помогли в кратчайшие сроки оформить документы, необходимые для прохождения процедуры получения гражданства РФ в упрощенном порядке. В результате совместных усилий, предпринятых сотрудниками УВМ регионального Управления МВД и администрации города Гусь-Хрустальный, сбор и оформление документов на получение российского гражданства вместо предусмотренных законом шести месяцев, занял всего несколько недель.Пенсионерка - ветеран Великой Отечественной войны и её сын выразили благодарность в адрес сотрудников миграционной службы УМВД России по Владимирской области и руководству города Гусь-Хрустальный за проявленное неравнодушие, индивидуальный подход и оказанное содействие.