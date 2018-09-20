Госдума планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2019-2021 годы в первом чтении 24 октября. О сроках обсуждения главного финансового документа страны рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума планирует рассмотреть проект федерального бюджета на2019-2021 годы в первом чтении 24 октября. О сроках обсуждения главногофинансового документа страны рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.По его словам, парламентарии предварительно проработаливопрос, который будет обсуждаться на Совете Госдумы, о графике рассмотренияфедеральных законов о бюджете на 2019, 2020 и 2021 годы.Володин уточнил, что планируется рассмотреть в первом чтениипроект федерального бюджета, а также бюджета Пенсионного фонда, Фондасоциального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования24 октября. "Это будет заседание среду, не исключаем, если потребуетсявремя, продления заседания, учитывая, что эти законопроекты требуютскрупулезного рассмотрения", – подчеркнул спикер.Председатель нижней палаты озвучил также предварительныесроки рассмотрения этих документов во втором и третьем чтениях. "Второечтение, возможно, состоится 14 ноября. И третье, скорее всего, 20 ноября",– рассказал он.Володин отметил, что депутаты ждут до 1 октября поступленияв нижнюю палату проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. В случае, еслинормативно-правовой акт поступит на следующей неделе, отметил спикер, то парламентариипроведут дополнительное внеочередное заседание Совета Госдумы. "Возможно,это будет 1 октября", – уточнил законодатель.Что касается отчетов об исполнении бюджетов внебюджетныхфондов за прошлый год, то они будут рассмотрены на Охотном Ряду 26 сентября,проинформировал Володин. А об исполнении федерального бюджета – 27-го,конкретизировал председатель нижней палаты.Напомним, для Госдумыявляется приоритетной в осенней сессии 2018 года. Как отметил глава комитетанижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров, перед депутатами стоитзадача рассмотреть проекты трехлетнего федерального бюджета, а также всехвнебюджетных фондов, прежде всего, Пенсионного. Парламентарий подчеркнул, чтосоответствующая работа активно ведется в профильном думском комитете, при этомвсе необходимые заключения – Счетной палаты, позиции профильных комитетов ужеполучены.