Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановил статус Российского Антидопингового агентства (РУСАДА). За это решение проголосовали 9 из 12 членов исполкома WADA, двое – против, еще один воздержался.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановил статус Российского Антидопингового агентства (РУСАДА). За это решение проголосовали 9 из 12 членов исполкома WADA, двое – против, еще один воздержался."Сегодня исполком подавляющим большинством голосов постановил признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA при соблюдении строгих условий, выдвинутых комитетом по соответствию. Сегодняшнее решение предусматривает соблюдение четких сроков, в течение которых WADA должно получить доступ к образцам допинг-проб московской антидопинговой лаборатории и к ее базе данных. Если сроки будут сорваны, то исполком вновь признает РУСАДА несоответствующим кодексу", — цитирует ТАСС главу WADA Крэйга Риди.Руководитель РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал ТАСС принятое решение о восстановлении своего ведомства в правах. "Решение исполкома WADA — это итог большой работы, которая была направлена на приведение агентства к статусу соответствия. Сегодня состоялось очень важное событие, которое нельзя переоценить. Ведь от статуса РУСАДА во многом зависит и восстановление в своих правах Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации легкой атлетики. Облегчится жизнь у нашего союза биатлонистов и федерации тяжелой атлетики. Хотя по большому счету сегодня победило даже не РУСАДА, а наши спортсмены".