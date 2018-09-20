WADA решило простить России допинг. Российское антидопинговое агентство восстановлено в правах. За такое решение проголосовали большинство членов исполкома организации. Однако от российской стороны ждут выполнения определенных условий.

WADA решило простить России допинг. Российское антидопинговоеагентство восстановлено в правах. За такое решение проголосовали большинство членов исполкомаорганизации. Однако от российской стороны ждут выполнения определенных условий.Заседание прошло на Сейшельских островах. 9 из 12 членов исполкома Всемирного антидопинговогоагентства проголосовали за восстановление статуса РУСАДА. Двое высказалисьпротив, один воздержался. От российской стороны требуется, в частности, вкратчайшие сроки предоставить доступ к данный московской антидопинговойлаборатории – иначе решение будет отозвано."Сегодня подавляющим большинством голосов исполком WADAпринял решение восстановить статус РУСАДА в соответствии с рекомендациями",– сказано в официальном аккаунте организации в Twitter. Информацию подтвердилжурналистам глава WADA Крейг Риди, передает "Р-Спорт".Напомним, допинговый скандал разразился в 2015 году. Поитогам работы комиссии, которая расследовала дела об употреблении допинга вроссийской легкой атлетике, WADA признало РУСАДА несоответствующим всемирномуантидопинговому кодексу.В 2016-м за были дисквалифицированы несколько ведущихроссийских спортсменов – в их числе теннисистка Мария Шарапова, конькобежецПавел Кулижников, олимпийский чемпион в шорт-треке Семен Елистратов, чемпионкамира по плаванию Юлия Ефимова. Выяснилось, что атлеты принимали препаратмельдоний. Мельдоний или милдронат не считался запрещенным – однако WADA неожиданно внесла его всвой черный список в январе 2016 года.Позже комиссия под руководством Ричарда Макларена выпустиладоклад, в котором говорилось о якобы существующей в России "допинговойсистеме". Из-за этого национальную сборную допустили до летних Олимпийскихигр в Рио-де-Жанейро в неполном составе, а Паралимпийский комитет лишиличленства в Международном паралимпийском комитете. До зимних Игр-2018 вПхенчхане российских атлетов допустили лишь в статусе"спортсмены-олимпийцы из России" под нейтральным флагом.Поворот в скандале наметился в конце прошлойнедели. Стало известно, что WADA предложило компромисс, и министр спорта РоссииПавел Колобков его принял. В итоге Всемирное антидопинговое агентство решиловосстановить РУСАДА в правах.