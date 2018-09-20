WADA решило простить России допинг. Российское антидопинговое
агентство восстановлено в правах. За такое решение проголосовали большинство членов исполкома
организации. Однако от российской стороны ждут выполнения определенных условий.
WADA решило простить России допинг. Российское антидопинговое
агентство восстановлено в правах. За такое решение проголосовали большинство членов исполкома
организации. Однако от российской стороны ждут выполнения определенных условий.
Заседание прошло на Сейшельских островах. 9 из 12 членов исполкома Всемирного антидопингового
агентства проголосовали за восстановление статуса РУСАДА. Двое высказались
против, один воздержался. От российской стороны требуется, в частности, в
кратчайшие сроки предоставить доступ к данный московской антидопинговой
лаборатории – иначе решение будет отозвано.
"Сегодня подавляющим большинством голосов исполком WADA
принял решение восстановить статус РУСАДА в соответствии с рекомендациями",
– сказано в официальном аккаунте организации в Twitter. Информацию подтвердил
журналистам глава WADA Крейг Риди, передает "Р-Спорт".
Напомним, допинговый скандал разразился в 2015 году. По
итогам работы комиссии, которая расследовала дела об употреблении допинга в
российской легкой атлетике, WADA признало РУСАДА несоответствующим всемирному
антидопинговому кодексу.
В 2016-м за были дисквалифицированы несколько ведущих
российских спортсменов – в их числе теннисистка Мария Шарапова, конькобежец
Павел Кулижников, олимпийский чемпион в шорт-треке Семен Елистратов, чемпионка
мира по плаванию Юлия Ефимова. Выяснилось, что атлеты принимали препарат
мельдоний. Мельдоний или милдронат не считался запрещенным – однако WADA неожиданно внесла его в
свой черный список в январе 2016 года.
Позже комиссия под руководством Ричарда Макларена выпустила
доклад, в котором говорилось о якобы существующей в России "допинговой
системе". Из-за этого национальную сборную допустили до летних Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро в неполном составе, а Паралимпийский комитет лишили
членства в Международном паралимпийском комитете. До зимних Игр-2018 в
Пхенчхане российских атлетов допустили лишь в статусе
"спортсмены-олимпийцы из России" под нейтральным флагом.
Поворот в скандале наметился в конце прошлой
недели. Стало известно, что WADA предложило компромисс, и министр спорта России
Павел Колобков его принял. В итоге Всемирное антидопинговое агентство решило
восстановить РУСАДА в правах.