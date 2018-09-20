Дует из вытяжки. Жители новых домов в микрорайоне Пиганово столкнулись с обратной работой своих вытяжек. При этом компания-застройщик предлагает решить неприятную проблему с помощью открытых окон. Как не заболеть холодной осенью от сквозняка, и кто должен устранять неисправность? В этом вопросе разбирался Константин Миронов.

Дует из вытяжки. Жители новых домов в микрорайоне Пиганово столкнулись с обратной работой своих вытяжек. При этом компания застройщик-предлагает решить неприятную проблему с помощью открытых окон. Как не заболеть холодной осенью от сквозняка, и кто должен устранять неисправность? В этом вопросе разбирался Константин Миронов.(мкр. Пиганово)Прекрасный, уединённый микрорайон Пиганово привлёк много молодых семей своими современными домами и чистым воздухом. Но картину портят нюансы. Ты просыпаешься, идешь умываться, а в ванной температура, как на улице, и из вытяжки на тебя дует свежий осенний бриз.Алесия Мохова, житель дома № 30 "Б" по ул. Центральная: "Допустим, ты моешься в ванной, и на тебя сверху дует ветер – ты его чувствуешь. Если ты трогаешь стену, на которой находится вытяжка - она ледяная. Остальные стены ты трогаешь - они теплее. Летом этого не чувствуешь, но осенью, где-то с октября, и всю зиму чувствуешь".Жители вынуждены затыкать отверстия вытяжки пенопластом и газетами, а также закупать сетки с обратным клапаном, чтобы банально не простудиться. При этом в новых домах живут семьи с маленькими детьми, которые легко могут заболеть даже от небольшого сквозняка. Проблемы с вытяжками здесь во многих квартирах.Алексей Ершов, житель дома № 30 "Б" по ул. Центральная: "Летом вытяжка не работает, она просто в обратную сторону, а зимой, когда сюда заходишь, то здесь такое ощущение, как будто в морозильную камеру попал. Вот здесь вот зимой даже иней намерзает. То есть в летний период этого нет, а в зиму вообще обратная тяга идёт. Чем сильнее мороз на улице, то есть здесь получается, как будто кондиционер работает".По словам жителей, они неоднократно обращались в компанию застройщика, где им просто советовали приоткрывать окна, чтобы это создало правильную тягу у вытяжки. Но жить на постоянном сквозняке - совсем не выход, говорят жители. Им бы хотелось проживать в нормальных, человеческих условиях, ведь многие въехали сюда, взяв ипотеку, и ради чего - чтобы платить за морозильник в квартирах.Любовь Гаврилова, житель дома № 30 "Б" по ул. Центральная: "Мы неоднократно обращались к застройщику, чтобы он решил нашу проблему, так как дома находились на гарантии, но они не присылали даже инженера. Нам давали многочисленные отписки, чтобы мы жили с открытыми окошками, ну с окошками в режиме проветривания. Зимой жить с открытыми окошками - жить практически невозможно, у нас маленькие дети – они болеют. И, в конце концов, мы платим не маленькие деньги за эти квартиры, выполняя свои обязательства".Вопросы жителей мы переадресовали застройщику - компании Строй-Капитал. А там недавно поменялся директор и о такой проблеме он услышал впервые именно от телевидения.Николай Никонов, директор компании-застройщика: "Я пока эту ситуацию прокомментировать не могу, потому что я впервые об этом слышу. Я Пиганово посещаю 2-3 раза в неделю и в последнее время провожу собрание с жителями, потому что есть некоторые недочёты. Что-то мне никто ничего не говорил, что у кого-то вытяжка холодным воздухом в квартиру дует. Я с людьми там встречался, но это какой-то абсурд вообще".На крыше соседнего дома стоят специальные дефлекторы, которые помогают: увеличивают тягу в канале и повышают эффективность систем вентиляции. Если такая проблема существует, её должна устранить компания-застройщик, если дом ещё на гарантии. А вот если она прошла, то, скорее всего, за дело придётся взяться управляющей компании, и, скорее всего, работы придётся выполнять за счёт средств дома.Чтобы чужие недоделки не стали проблемами жителей - им нужно активнее жаловаться в надзорные органы и ходить на приёмы к чиновникам. И не по одному, а всем вместе.