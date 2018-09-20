23 сентября – 100 лет со дня создания информационных подразделений МВД России.

Хранители документальной памяти23 сентября – 100 лет со дня создания информационных подразделений МВД России. Из разрозненных, основанных на ручном труде картотек эта служба выросла в мощную, оснащённую современным оборудованием структуру, без участия которой не расследуется ни одно уголовное дело. Об истории и сегодняшних задачах информационных структур правоохранительного ведомства в интервью корреспонденту «Щита и меча» рассказывает начальник ФКУ «ГИАЦ МВД России» генерал-майор внутренней службы Павел Важин.«Холодная голова» … ногам покоя не даётТам, где крутятся большие деньги, всегда есть место аферам. Коммерческие структуры, в том числе и банковские учреждения, используют разные ухищрения, чтобы выудить побольше денег из карманов граждан. С одним из таких «относительно честных» способов отъёма средств у населения на собственном опыте столкнулся корреспондент «Щита и меча». Его рассказ о том, как банки навязывают нам страхование потребительских кредитов и что с этой напастью делать.Две кражи, о которых долго молчалиВ конце 1970-х годов в городе Куйбышеве (нынешняя Самара) с разницей в полтора года произошли две кражи живописных полотен, каждая из которых вполне могла бы стать «преступлением века». Фламандский живописец XVII века Тенирс-младший, Илья Репин, Василий Суриков, Архип Куинджи – вот именитые авторы драгоценных пропаж. Позже оба хищения были раскрыты, однако по сей день многие детали этих дел остаются не выясненными.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 35, а также на интернет-странице издания.