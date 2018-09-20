Певица Рита Дакота поделилась своими мыслями с подписчиками. Девушка расстроилась из-за встречи с пока еще мужем артистом Владом Соколовским.

Певица Рита Дакота поделилась своими мыслями с подписчиками.Девушка расстроилась из-за встречи с пока еще мужем артистом ВладомСоколовским.Известный юрист Катя Гордон, которая представляет сторонуРиты в нашумевшем бракоразводном деле, сообщила, что сегодня, 20 сентября,завершился процесс переговоров. Супругам пришлось встретится и провести вместе несколько часов, чтобы обсудить множество моментов.Отметим, что тем же вечером Дакота сообщила подписчикам, чтоей было тяжело видеть некогда любимого мужчину. "Сегодня был самый худший деньв моей жизни. Самый сложный, самый мерзкий. Я никогда не думала, что такой деньвообще когда-то станет возможным. Но, похоже, это все. Я перелистываю новуюстраницу своей жизни и больше никогда-никогда не стану вспоминать о своемпрошлом. Пусть это станет просто историей", – написала звезда в личном Instagram.Также Рита отметила, что единственной отдушиной для неесейчас является дочь Мия. "Уткнусь ейсейчас в шею и все остальное станет таким мелким и неважным", – завершила своепослание певица.Отметим, что эта встреча удручающе подействовала и на ВладаСоколовского. Впервые после известия о разводе артист прокомментировал своисемейные дела. "Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. Суверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это яочень благодарен этой жесткой жизненной ситуации", – написал певец.Также Влад признался,что очень любит свою дочь и всегда будет рядом с ней. А Дакоту будет всегда"по-человечески любить", так как она – мать их ребенка.