Певица Рита Дакота поделилась своими мыслями с подписчиками.
Девушка расстроилась из-за встречи с пока еще мужем артистом Владом
Соколовским.
Певица Рита Дакота поделилась своими мыслями с подписчиками.
Девушка расстроилась из-за встречи с пока еще мужем артистом Владом
Соколовским.
Известный юрист Катя Гордон, которая представляет сторону
Риты в нашумевшем бракоразводном деле, сообщила, что сегодня, 20 сентября,
завершился процесс переговоров. Супругам пришлось встретится и провести вместе несколько часов, чтобы обсудить множество моментов.
Отметим, что тем же вечером Дакота сообщила подписчикам, что
ей было тяжело видеть некогда любимого мужчину. "Сегодня был самый худший день
в моей жизни. Самый сложный, самый мерзкий. Я никогда не думала, что такой день
вообще когда-то станет возможным. Но, похоже, это все. Я перелистываю новую
страницу своей жизни и больше никогда-никогда не стану вспоминать о своем
прошлом. Пусть это станет просто историей", – написала звезда в личном Instagram.
Также Рита отметила, что единственной отдушиной для нее
сейчас является дочь Мия. "Уткнусь ей
сейчас в шею и все остальное станет таким мелким и неважным", – завершила свое
послание певица.
Отметим, что эта встреча удручающе подействовала и на Влада
Соколовского. Впервые после известия о разводе артист прокомментировал свои
семейные дела. "Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С
уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я
очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации", – написал певец.
Также Влад признался,
что очень любит свою дочь и всегда будет рядом с ней. А Дакоту будет всегда
"по-человечески любить", так как она – мать их ребенка.