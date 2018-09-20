Во Владимирской области задержаны серийные угонщики, которые орудовали в Подмосковье. По данным следствия, двое ранее судимых мужчин угнали несколько десятков иномарок.

Во Владимирской области задержаны серийные угонщики, которые орудовали в Подмосковье. По данным следствия, двое ранее судимых мужчин угнали несколько десятков иномарок.Работали злоумышленники по ночам. По обысках у них нашли специальное оборудование для вскрытия дверей и отключения сигнализации. На след преступников удалось выйти после кражи автомобиля в Королеве."В ходе следствия сотрудниками полиции установлена причастность правонарушителей к совершению 30 аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территориях Красногорска, Королева, Мытищ и Балашихи. Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей", — сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.Задержанных поместили под арест. Им грозит до 10 лет лишения свободы.