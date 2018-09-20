Прятаться за спинами других – недостойно настоящего офицера.
Официальный представитель МИД России прокомментировала роль израильских
летчиков в гибели российского Ил-20.
Прятаться за спинами других – недостойно настоящего офицера.
Официальный представитель МИД России прокомментировала роль израильских
летчиков в гибели российского Ил-20.
В ближайшее время ожидаются новые данные по катастрофе
российского самолета Ил-20 в Сирии. Все детали будут обнародованы, заверила
Мария Захарова.
"В ближайшее время ожидается поступление новых данных,
они будут обнародованы. Они позволят дать ответы на вопросы, возникающие в
связи с этой трагедии о причастности к ней израильских военных летчиков",
– сказала на брифинге официальный представитель российского МИДа.
Высказала Захарова и свое мнение о роли израильских пилотов.
Как ранее сообщили в Минобороны, Ил-20 был сбит сирийской системой ПВО из-за
того, что F-16 израильских ВВС "подставили" самолет под огонь.
"Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том
числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули,
которая адресована не тебе", – сказала представитель внешнеполитического
ведомства. Захарова от лица МИДа выразила соболезнования родным и близким
погибших.
Напомним, 15 российских военнослужащих погибли в Сирии 17
сентября. Самолет Ил-20 возвращался на авиабазу Хмеймим. Около 23:00 он
находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, в это время пропала
связь. По данным Минобороны, в это же время четыре израильских истребителя F-16
атаковали сирийские объекты в Латакии. Израильские летчики, прикрываясь
российским самолетом, подставили его под удар средств ПВО Сирии. Ил-20 был сбит
ракетой комплекса С-200, передает РИА Новости.