Прятаться за спинами других – недостойно настоящего офицера. Официальный представитель МИД России прокомментировала роль израильских летчиков в гибели российского Ил-20.

Прятаться за спинами других – недостойно настоящего офицера.Официальный представитель МИД России прокомментировала роль израильскихлетчиков в гибели российского Ил-20.В ближайшее время ожидаются новые данные по катастрофероссийского самолета Ил-20 в Сирии. Все детали будут обнародованы, заверилаМария Захарова."В ближайшее время ожидается поступление новых данных,они будут обнародованы. Они позволят дать ответы на вопросы, возникающие всвязи с этой трагедии о причастности к ней израильских военных летчиков",– сказала на брифинге официальный представитель российского МИДа.Высказала Захарова и свое мнение о роли израильских пилотов.Как ранее сообщили в Минобороны, Ил-20 был сбит сирийской системой ПВО из-затого, что F-16 израильских ВВС "подставили" самолет под огонь."Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в томчисле твою безопасность и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули,которая адресована не тебе", – сказала представитель внешнеполитическоговедомства. Захарова от лица МИДа выразила соболезнования родным и близкимпогибших.Напомним, 15 российских военнослужащих погибли в Сирии 17сентября. Самолет Ил-20 возвращался на авиабазу Хмеймим. Около 23:00 оннаходился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, в это время пропаласвязь. По данным Минобороны, в это же время четыре израильских истребителя F-16атаковали сирийские объекты в Латакии. Израильские летчики, прикрываясьроссийским самолетом, подставили его под удар средств ПВО Сирии. Ил-20 был сбитракетой комплекса С-200, передает РИА Новости.