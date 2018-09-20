В Сирии террористическая группировка Джебхат ан-Нусра (запрещена в России) для подготовки провокации поставляет незаконным вооруженным формированиям в Идлибе химическое оружие, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Сирии террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) для подготовки провокации поставляет незаконным вооруженным формированиям в Идлибе химическое оружие, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Прямую трансляцию брифинга вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu."В национальный госпиталь Идлиба доставлено боевое отравляющее вещество зарин", — указала она.По словам Захаровой, основная роль в планируемой инсценировке может быть снова отдана неправительственной организации "Белые каски". В последнее время в Сирию прибыли сотни членов этой структуры и приступили к подготовительной работе под руководством иностранных инструкторов."Имеются также свидетельства, что жертвами постановочного преступления могут стать похищенные террористами женщины и дети", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.