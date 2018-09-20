Изучая свойства различных соединений, которые содержатся в зелёном, чае, учёные из Американского химического общества сделали удивительное открытие. Они обнаружили антиоксидант, который как нельзя лучше подходит для ответственной миссии – доставки в клетки особых молекул РНК, отключающих вредоносные гены.

Зелёный чай, как известно, обладает множеством полезных эффектов, к примеру, спасает от бессонницы, способствует образованию новых клеток мозга, что улучшает память, снижает вероятность развития рака и защищает от сердечно-сосудистых болезней.Изучая свойства различных соединений, которые содержатся в зелёном чае, учёные из Американского химического общества выяснили, что антиоксидант под названием галлат эпигаллокатехина (EGCG) оказывает благоприятное воздействие на клетки.Экспериментируя с соединением, исследователи предположили, что его можно использовать в лечебных целях, в частности, для доставки в клетки особые молекулы РНК.Речь идёт о малых интерферирующих РНК (siRNAs). Эти двуцепочечные молекулы, несмотря на эпитет "малые", обладают огромным терапевтическим потенциалом, поясняют специалисты. Дело в том, что малые интерферирующие РНК могут подавлять экспрессию генов, связанных с развитием болезней.Попадая в клетки, молекулы воздействуют на другие РНК (расположенные внутри клетки) и нарушают выработку белков, кодируемых теми или иными генами. Такой механизм получил название РНК-интерференции, а его первооткрывателям в 2006 году была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.При помощи РНК-интерференции возможно уничтожить "твёрдый" рак, снизить уровень холестерина в крови человека или защитить растение от патогенов.Но главная сложность заключалась в способе доставки siRNA в нужное место, признаются исследователи. Небольшим и отрицательно заряженным молекулам не так-то просто пересечь клеточную мембрану, кроме того, на их пути могут встретиться ферменты, разрушающие РНК.Чтобы защитить "лазутчиков", учёные пытались покрывать их различными полимерами. Однако низкомолекулярные варианты могли лишь защитить малые интерферирующие РНК от повреждений, но не решали вопрос их доставки в клетки, а высокомолекулярные полимеры могли оказаться слишком токсичными и принести больше вреда, чем пользы.Тогда-то команда под руководством Июня Чэна (Yiyun Cheng) из Восточно-китайского педагогического университета решила обратиться к галлату эпигаллокатехина.Специалисты установили, что соединение образует прочную связь с молекулами РНК, а если покрыть этих "союзников" низкомолекулярным полимером, получатся наночастицы, которые сохранят siRNA в безопасности и доставят в нужные клетки.В ходе работы исследователи сперва объединили интерферирующую РНК и EGCG, которые "самоорганизовались" в отрицательно заряженное ядро. Затем его покрыли оболочкой из положительного заряженного полимера.По словам учёных, получившиеся наночастицы эффективно отключили несколько генов-мишеней в культурах специально выращенных клеток. Опыты также показали, что преодоление клеточных мембран больше не является проблемой для РНК-интерференции.Затем команда протестировала свою разработку на мышах: siRNA нацелили на провоспалительный фермент в клетках кишечника. В результате терапии у грызунов снизилось воспаление, они перестали терять вес, а сокращения толстой кишки замедлились.Большим плюсом является тот факт, что галлат эпигаллокатехина усиливает терапевтический эффект наночастиц благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, добавляют специалисты.Научная работа по итогам этого исследования опубликована в журнале ACS Central Science.Кстати, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что в США одобрили первую в своём роде терапию на основе РНК- интерференции.