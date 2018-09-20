Мужчина похитил электроинструмент на сумму более 27 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Лакинск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что ночью 4 сентября текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в деревянную пристройку одного из частных домов, расположенных на улице Лакина в городе Лакинск, откуда похитил электроинструменты на сумму более 27 тысяч рублей. С места преступления злоумышленник скрылся.Фигурант был задержан сотрудниками полиции после поступившего заявления от владельца имущества. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что похищенное реализовал по заниженной стоимости.Расследование уголовного дела продолжается.