Мужчине приглянулся ноутбук, стоящий в одном из открытых кабинетов

Мужчине приглянулся ноутбук, стоящий в одном из открытых кабинетовЖителя Мурома подозревают в краже из детского дошкольного учреждения, сообщает .В начале сентября в отдел полиции пришла медицинский работник детского сада, расположенного в одном из районных сел. Девушка рассказала, что из ее рабочего кабинета пропал ноутбук.Следствие выяснило, что совершить преступление мог 28-летний безработный местный житель.В день кражи ноутбука подозреваемый пришел в садик вместе со своей знакомой. Пока женщина сидела на родительском собрании, мужчина, гуляя по коридорам, заметил в открытом кабинете ноутбук. Злоумышленник похитил его, после этого сразу скрылся.Сотрудники полиции изъяли ноутбук и вернули его хозяйке.