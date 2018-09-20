Мужчина решил, что их легче своровать, чем купить

Мужчина решил, что их легче своровать, чем купитьЖитель Судогодского района подозревается в краже автомобильных колес. Об этом .33-летний мужчина хотел купить комплект колес у местного жителя. 16 сентября он приезжал в гараж к потерпевшему, однако сделка по каким-то причинам не состоялась.На следующий день подозреваемый вновь приехал к гаражу, заметил, что дверь открыта, а в внутри никого нет, и украл автомобильные колеса. Стоимость ущерба оценили в 10 тысяч рублей.Затем мужчина установил колеса на свою машину и продал ее.Подозреваемый во всем признался. Расследование продолжается.