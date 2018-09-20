Португальский главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после гостевого успеха своей команды в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского Янг Бойз (3:0) отметил, что играть на искусственном поле было сложно.

Португальский главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после гостевого успеха своей команды в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз" (3:0) отметил, что играть на искусственном поле было сложно.Наставник "МЮ" признал, что у его тренерского штаба были опасения по поводу получения игроками травм. Моуринью цитирует BВС Sport: "Некоторые футболисты нашего клуба испытывали неприятные ощущения даже после тренировки накануне игры".Тренер англичан отметил, что его подопечные в английской премьер-лиге привыкли к естественным газонам с великолепной травой: "Играть в футбол на таких полях получается более красиво. Я вообще не могу принять того мнения, что можно играть матч Лиги чемпионов на поле с искусственной травой".