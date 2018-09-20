Заявления Анны Шапиро, якобы отравленной российскими
спецслужбами в Солсбери, оказались ложью. Генерал-отец оказался
выдумкой. Настоящий родитель Анны давно ее не видел – но знает, что дочь
работает проституткой.
Заявления Анны Шапиро, якобы отравленной российскими
спецслужбами в Солсбери, оказались ложью. "Генерал-отец" оказался
выдумкой. Настоящий родитель Анны давно ее не видел – но знает, что дочь
работает проституткой.
Раздавая многочисленные интервью британским СМИ, "отравленная
лично Путиным" Шапиро объяснила причины, по которым на нее ополчились
российские агенты. Анна заявила, что лично знает многих олигархов в Англии,
располагает ценными сведениями о России, а ее папа – русский генерал, бежавший
в Соединенное королевство.
Однако журналисты выяснили, что отец модели – вовсе не
генерал, никуда он не сбегал, а живет, как и раньше, в Нижнем Новгороде. Александр
Шапиро развелся с матерью Анны, когда та была еще маленькой, а бывшая супруга
запретила ему видеться с ребенком.
Александр считает Анну жертвой – но не "кровавого
режима", а проходимца по имени Алекс Кинг. Оказывается, он вовсе не муж
Шапиро. Это международный аферист Алекс Айнли, который вовлекает в проституцию
доверчивых девушек.
По словам Алесандра Шапиро, именно Айнли-Кинг сделал из его
дочери проститутку. А теперь, чтобы заработать на британских журналистах, он
заставил Аню оболгать Россию и президента. Отец подчеривает, что до последнего
времени к политике его дочь не имела никакого отношения.
Отец Анны – еврей, мать – русская. Благодаря фамилии папы
Шапиро получила израильское гражданство и уехала на землю обетованную – как
говорит Александр, без денег и без штанов. В Израиле Аня поскиталась около
года, а потом перебралась в Англию. Вышла замуж за бизнесмена Давида, работала
секретарем-референтом.
Однако позже на вечеринке познакомилась с Алексом. По словам
Александра, Айнли-Кинг соблазнил его
дочь обещаниями сделать из нее звезду. Аня ушла от мужа. А в итоге стала
звездой не подиумов, а чужих постелей. "Давайте
будем называть вещи своими именами: она работает элитной проституткой", -
заключил Шапиро. Он уверен, что Алекс заставил Анну оболгать свою родину, пишет
Напомним, 30-летняя эмигрантка из России Анна Шапиро вместе с мужем Алексом Кингом приехали, по их словам, полюбоваться видами Солсбери. На ужин пара пошла в итальянский ресторан, а там отравилась крысиным ядом. Им даже не потребовалась госпитализация, однако они заявили журналистам, что их пытались убрать российские агенты.