Заявления Анны Шапиро, якобы отравленной российскими спецслужбами в Солсбери, оказались ложью. Генерал-отец оказался выдумкой. Настоящий родитель Анны давно ее не видел – но знает, что дочь работает проституткой.

Заявления Анны Шапиро, якобы отравленной российскимиспецслужбами в Солсбери, оказались ложью. "Генерал-отец" оказалсявыдумкой. Настоящий родитель Анны давно ее не видел – но знает, что дочьработает проституткой.Раздавая многочисленные интервью британским СМИ, "отравленнаялично Путиным" Шапиро объяснила причины, по которым на нее ополчилисьроссийские агенты. Анна заявила, что лично знает многих олигархов в Англии,располагает ценными сведениями о России, а ее папа – русский генерал, бежавшийв Соединенное королевство.Однако журналисты выяснили, что отец модели – вовсе негенерал, никуда он не сбегал, а живет, как и раньше, в Нижнем Новгороде. АлександрШапиро развелся с матерью Анны, когда та была еще маленькой, а бывшая супругазапретила ему видеться с ребенком.Александр считает Анну жертвой – но не "кровавогорежима", а проходимца по имени Алекс Кинг. Оказывается, он вовсе не мужШапиро. Это международный аферист Алекс Айнли, который вовлекает в проституциюдоверчивых девушек.По словам Алесандра Шапиро, именно Айнли-Кинг сделал из егодочери проститутку. А теперь, чтобы заработать на британских журналистах, онзаставил Аню оболгать Россию и президента. Отец подчеривает, что до последнеговремени к политике его дочь не имела никакого отношения.Отец Анны – еврей, мать – русская. Благодаря фамилии папыШапиро получила израильское гражданство и уехала на землю обетованную – какговорит Александр, без денег и без штанов. В Израиле Аня поскиталась окологода, а потом перебралась в Англию. Вышла замуж за бизнесмена Давида, работаласекретарем-референтом.Однако позже на вечеринке познакомилась с Алексом. По словамАлександра, Айнли-Кинг соблазнил егодочь обещаниями сделать из нее звезду. Аня ушла от мужа. А в итоге сталазвездой не подиумов, а чужих постелей. "Давайтебудем называть вещи своими именами: она работает элитной проституткой", -заключил Шапиро. Он уверен, что Алекс заставил Анну оболгать свою родину, пишетНапомним, 30-летняя эмигрантка из России Анна Шапиро вместе с мужем Алексом Кингом приехали, по их словам, полюбоваться видами Солсбери. На ужин пара пошла в итальянский ресторан, а там отравилась крысиным ядом. Им даже не потребовалась госпитализация, однако они заявили журналистам, что их пытались убрать российские агенты.