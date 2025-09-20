Ковровская детская художественная школа встречает новый учебный год с масштабными изменениями. Учебное учреждение преобразилось, получив современное оборудование и улучшенные условия

Ковровская детская художественная школа встречает новый учебный год с масштабными изменениями. Учебное учреждение преобразилось, получив современное оборудование и улучшенные условия для обучения. Об этом поделились в облправительстве. На выделенные средства были приобретены три интерактивные панели, оснащен ноутбуками целый класс, обновлена мебель в аудиториях, закуплены новые учебные пособия, а также проведен ремонт двух помещений. Такие обновления