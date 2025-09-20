В регионе растёт заболеваемость сезонными вирусами.

Жителей Владимирской области активно призывают делать прививки от гриппа. В региональном Минздраве сообщили, что всего планируют вакцинировать порядка 60% населения области.На данный момент стартовала прививочная кампания, и в города более 630 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М». Ещё около 150 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» закуплено для детей.Ранее мы рассказывали, что по Владимирской области заболеваемость ОРВИ. За медицинской помощью обратились 8 569 человек, из них 2 560 — жители Владимира.