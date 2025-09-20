Маршрут №28 вновь будет курсировать в городе.

По инициативе жителей Владимира на улицы города вернется маршрут №28. Автобус ликвидировали в прошлом году, однако владимирцы решили отстоять транспорт. Об этом рассказали на .Жители, которые живут в районе стадиона Лыбедь, собрали небольшую инициативную группу и стали обращаться во все инстанции – управление транспорта администрации города, прокуратуры. И наконец людей услышали, проанализировав ситуацию.Теперь с 1 октября маршрут вернется на улицы. Обслуживание автобуса взяла на себя муниципальная компания «Владимирпассажиртранс». На линию будут выпускать два автобуса большого класса, интервалы между маршрутами составят 50-60 минут.