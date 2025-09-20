В новом сезоне шоу «Голос. Дети» 13-летняя школьница из Владимира Милана Крохина сразила всех наставников на «слепых прослушиваниях». О пути к успеху она рассказала vlad.aif.ru.

В новом сезоне шоу «Голос. Дети» 13-летняя школьница из Владимира Милана Крохина сразила всех наставников на «слепых прослушиваниях». На выступление юной певицы откликнулись все члены жюри. Каждый пригласил девушку в свою команду. Чем покорила российских звезд Милана — расскажем в материале vlad.aif.ru.Совместила несовместимоеПо традиции на «слепых прослушиваниях» шоу «Голос. Дети» наставники сидят к выступающему артисту спиной и не видят его. Выступление Миланы слушали Дима Билан, Владимир Пресняков с Натальей Подольской и Аида. На суд жюри школьница подготовила ошеломляющий для проекта перфоманс: девушка совместила несовместимое оперу и рэп. Она исполнила песни «Con te Partiro» и «Let’s get it started», как одну. До Миланы этого в проекте никто не делал. Идею для такого выступления ей подала мама.«Милана мечтала попасть на Голос с того момента, как начала заниматься вокалом, а вокалом она стала заниматься с 4 лет. Мы подали заявку в прошлом году, с первого раза прошли кастинг и её пригласили на слепые. Мэшап, который она исполняла на слепых мы готовили около месяца», — рассказала мама Миланы Елена vlad.aif.ru.Началось выступление с низких оперных нот песни «Con te Partiro». Когда артистка начала петь — выражение наставник сразу поменялось. Профессионалы индустрии были поражены чистотой и «волшебством академического пения». Первыми повернулись Владимир Пресняков и Наталья Подольская.«Когда мы с Володей услышали это волшебное академическое пение, то захотели повернуться, чтобы проявить свое уважение и почтение. Мы подумали, что ты персонаж для Аиды. Но теперь мы так не считаем. Это был такой перфоманс!» — заметила певица Наталья Подольская.Следом за звездным дуэтом к Милане развернулась оперная певица Аида. Тогда Милана уже перешла ко второй части выступления и пела «Let’s get it started». Последним сдался и повернулся к девушке Дима Билан.«У вас исключительный подход. Хотелось бы с вами поработать. Милана в команде Билана – хорошо звучит», – отметил Дима Билан.«Вообще этого не ожидала»Теперь, когда перед Миланой открылись сразу три двери — выбор стоял непростой. Зал кричал от восторга и просил присоединиться к оперной певице Аиде, ведь у юной певицы определенно есть оперный талант. Наставница Аида даже отмечала, что чувствует — у ее возможной подопечной вокальных возможностей куда больше, чем она использует.Сама же Милана рассказала, что выросла на песнях Владимира Преснякова и Натальи Подольской, поэтому путь в проекте хочет продолжить именно с этими артистами.«С самого детства я слушала их песни, поскольку моя мама очень любит их творчество. И я всегда мечтала поработать со своими кумирами», — поделилась юная певица.«Голос. Дети» это не первый большой конкурс Миланы. В 2025 году девушка забрала Гран-При VI детского Международного конкурса «Лучший Голос Земли». Благодаря этому стала участницей конкурсе SANREMO JUNIOR. Он пройдет в 2026 году в Италии.Кроме этого, у Миланы есть небольшие увлечения помимо вокала. Для молодой артистки они очень даже нетипичные. Например, вязание крючком. Девушке помогает это перезагрузиться. Хоть вокал и занимает очень большую часть времени, но певица успевает не только повязать, но и почитать в свободные часы. Еще, конечно, Милана занимается учебой.«Совмещать сложно, но мы пытаемся. Мы уже давно живем между Москвой и Владимиром. Например, ночью приезжаем из Москвы с очередного конкурса, а утром она идет в школу. Не все учителя с понимаем относятся к нашей деятельности... но мы не унываем!», — рассказала мама девушки.Сейчас все силы идут на участие в проекте «Голос. Дети». Как рассказывает сама Милана, на проекте потрясающая дружеская атмосфера, все дети и родители дружат, никакой конкуренции. Девушка и ее мама Елена уверены, что со многими участниками они останутся друзьями.