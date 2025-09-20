23 сентября на «Суздаль – Арене» стартует второй Кубок мира «Кубок губернатора Владимирской области «Классик». Место проведения и название для турнира по бильярдному спорту выбраны

23 сентября на «Суздаль – Арене» стартует второй Кубок мира «Кубок губернатора Владимирской области «Классик». Место проведения и название для турнира по бильярдному спорту выбраны неслучайно: в 1998 году именно в Суздале снимали культовый фильм о бильярде «Классик», – отмечают в региональном Минспорте. Торжественное открытие состоится в 16.00. В этом году за бильярдными столами в