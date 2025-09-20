Он может выпасть уже через пару недель.

Со следующей недели во Владимирскую область начнется вторжение холодного полярного воздуха. Постепенно на улице температура будет снижаться, высока вероятность осадков. Как сообщили в центре «Фобос», к началу октября могут наступить заморозки.Предварительно известно, что в начале второго осеннего месяца также может пойти снег с дождем. Однако погода в любой момент может измениться.Ранее во Владимирской области прошло «бабье лето». Температура воздуха до летних отметок.