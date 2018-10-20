82-летний американский актер Брюс Дерн в пятницу сломал шейку бедра в Калифорнии.

82-летний американский актер Брюс Дерн в пятницу сломал шейку бедра в Калифорнии. Дерн увлекается бегом и неудачно упал во время занятий спортом. Ветерана кинематографа пришлось отправить в больницу.Примечательно, что Квентин Тарантино пригласил Дерна для участия в фильме "Однажды в Голливуде" вместо умершего в сентябре Берта Рейнолдса. У перевалившего 80-летний рубеж Рейнолдса не выдержало сердце.Брюс Дерн известен по фильмам "Великий Гэтсби", "Убрать перископ", "Небраска" и "Омерзительная восьмерка".