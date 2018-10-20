Актриса юмористического телевизионного шоу Дизель шоу Марина Поплавская погибла в результате столкновения грузовика и автобуса на Украине. Четверг ее коллег доставлены в больницу, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Около шести часов утра в субботу, 20 октября, на трассе Кие –Чоп в Киевской области Украины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились артисты.По предварительным данным, озвученным пресс-службой полиции, водитель автобуса Neoplan, в салоне которого находилось 14 человек, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.В результате произошедшего погибла актриса телевизионного юмористического шоу "Дизель шоу" Марина Поплавская, еще четверо ее коллег госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина, находившийся за рулем автобуса, задержан.