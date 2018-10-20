Более 40 пострадавших при взрыве в керченском политехническом колледже остаются в больницах. Хирурги извлекают из ран поражающие элементы, в основном это болты и гвозди.

Более 40 пострадавших при взрыве в керченском политехническом колледже остаются в больницах. Хирурги извлекают из ран поражающие элементы, в основном это болты и гвозди.В Керчи сегодня продолжается траур по жертвам трагедии. В Крыму, на Урале и в Краснодарском крае пройдут похороны еще шести погибших, передает телеканал "Россия 24".Эксперты уже осмотрели все помещения колледжа. Один из главных вопросов для следствия: где именно Владислав Росляков нашел материал для своих бомб? Известно, что студент проходил практику на судостроительном заводе "Залив" — туда за возможными уликами отправились оперативники.Еще есть версия, что тротил преступник добывал, собирая мины и снаряды времен Великой Отечественной войны, а деньги на покупку оружия, возможно, заработал на сетевых компьютерных играх.О результатах расследования докладывают главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.