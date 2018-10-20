Число пострадавших в результате столкновений мигрантов с полицией в Гондурасе, а также на границе Мексики и Гватемалы 19 октября увеличилось до 15 человек.

Число пострадавших в результате столкновений мигрантов с полицией в Гондурасе, а также на границе Мексики и Гватемалы 19 октября увеличилось до 15 человек.Ранее СМИ сообщали о семи пострадавших при попытке мигрантов из Гондураса прорваться через границу Мексики и Гватемалы.По данным главы федеральной полиции страны, общее число полицейских, пострадавших от действий мигрантов на границе Гватемалы с Мексикой, составило шесть человек.Еще девять человек получили травмы при попытке полиции Гондураса воспрепятствовать дальнейшему прохождению мигрантов в соседнюю Гватемалу. Среди раненых – пятеро мигрантов и четверо сотрудников правоохранительных органов, передает РИА Новости.19 октября президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил, что отправит помощь своим согражданам, идущим в сторону США караваном мигрантов. Он попросил президента Гватемалы Джимми Моралеса разрешить сотрудникам гражданской обороны Гондураса въезд в страну для помощи соотечественникам. Также Эрнандес попросил Моралеса обеспечить наземным транспортом мигрантов, которые захотят вернуться на родину, и организовать доставку людей воздушным транспортом в экстренных случаях (детей, женщин, стариков и больных).Утром 20 октября Эрнандес и Моралес встретятся в Гватемале, чтобы обсудить стратегию и логистику возвращения на родину гондурасских мигрантов.