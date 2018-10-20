Первая ракетка России Дарья Касаткина стала чемпионкой престижного теннисного турнира Кубок Кремля, который проходил в Москве. В финале 21-летняя российская теннисистка одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер.

Первая ракетка России Дарья Касаткина стала чемпионкой престижного теннисного турнира Кубок Кремля, который проходил в Москве. В финале 21-летняя российская теннисистка одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер.Касаткина начала встречу с неожиданного сокрушения – стартовую партию она проиграла за 24 минуты с крупным счетом 2:6. Во втором сете россиянка проигрывала 1:4, но смогла вырвать непростую победу на тай-брейке – 7:6 (7:3), а в заключительной партии обыграла туниску уже более уверенно (6:4) и впервые в своей карьере добилась победы в Кубке Кремля. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.Кубок Кремля покорился Касаткиной со второй попытки: в прошлом году она добралась до финала, но уступила немке Юлии Гергес. Кроме того, данный титул стал для 14-й ракетки мира вторым в карьере в одиночном разряде: в 2017-м году она первенствовала в американском Чарльстоне.