Полузащитник сборной России и испанской Валенсии Денис Черышев получил травму в матче с Леганесом. Денис был заменен на 15 минуте.

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев получил травму в матче с "Леганесом". Денис был заменен на 15 минуте.На 15 минуте встречи Черышев получил повреждение на ровном месте. Никакой грубости с стороны соперника не было. Денис покинул поле самостоятельно, однако выглядел очень расстроенным. Характер травмы и тяжесть будут выявлены по итогам обследования.27-летний полузащитник сборной России Денис Черышев был арендован "Валенсией" у "Вильярреала". В текущем чемпионате Испании он сыграл 7 встреч и забил один мяч.