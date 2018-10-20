Мужчина покинул свой автомобиль и благополучно эвакуировал с проезжей части собаку, попавшую в затруднительное положение при попытке перейти дорогу. Регистратор запечатлел добрый поступок, совершенный водителем.

В сети размещены кадры доброго поступка, совершенного водителем, пришедшим на помощь собаке, попавшей в затруднительное положение на одной из московских дорог.На записи видно, что животное попыталось пересечь проезжую часть, однако столкнулось с непреодолимым препятствием в виде разделительного ограждения посередине дороги.Мужчина, проезжавший мимо на своем автомобиле, пришел на помощь собаке. Он остановил свое транспортное средство, подошел к псу и "договорился" с ним о том, что будет сопровождать его до тротуара.В итоге неравнодушный водитель благополучно эвакуировал животное с проезжей части, доставив его в относительно безопасное место.