За океаном состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне чемпионы Кубка Стэнли из Кэпиталз на своём льду уступили Флориде Пантерз. Итоговый счёт 6:5 в пользу гостей.

За океаном состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне чемпионы Кубка Стэнли из "Кэпиталз" на своём льду уступили "Флориде Пантерз". Итоговый счёт 6:5 в пользу гостей.В составе "Вашингтона" двумя результативными пасами отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Однако его усилий оказалось недостаточно для победы. Еще два представителя России Александр Овечкин и Дмитрий Орлов завершили матч без набранных очков.В составе же "Флориды" также двумя набранными очками — голом и передачей — отметился россиянин форвард Евгений Дадонов, который при счете 1:1 вывел свою команду вперед. Позже "Пантерз" забросили еще две шайбы и повели в счете 4:1, однако умудрились растранжирить свое преимущество и завершить основное и дополнительное время вничью — 5:5. Победитель был выявлен в серии буллитов, и только в серии послематчевых ударов "пантеры" смогли вырвать победу.В остальных матчах "Миннесота Уайлд" на выезде обыграла "Даллас Старз (3:1), а "Нэшвилл Предаторз" вышел победителем в противостоянии с" Калгари Флэймз" (5:3).