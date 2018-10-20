В субботу, 20 октября, на юго-западе Кипра в результате падения автомобиля с 30-метрового обрыва погибли двое туристов из России.

В субботу, 20 октября, на юго-западе Кипра в результате падения автомобиля с 30-метрового обрыва погибли двое туристов из России.Как сообщают местные СМИ, 58-летний мужчина и 48-летняя женщина прибыли на Кипр 10 октября и планировали вернуться в Россию 24 октября. Смерть туристов констатировали врачи больницы города Пафос, куда были доставлены тела погибших, передает ТАСС.