С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовали космические аппараты первой европейской миссии BepiColombo по изучению Меркурия.

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовали космические аппараты первой европейской миссии BepiColombo по изучению Меркурия. "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали в подробностях, что именно хотят получить от этой миссии учёные.Старт состоялся в 22:45 по местному времени (4:45 по времени Москвы). Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Ariane 5, его трансляция велась на сайте Европейского космического агентства.BepiColombo – миссия, которая организована Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований. Это первая европейская миссия по изучению Меркурия, являющегося самой маленькой и наименее исследованной планетой Солнечной системы.Предполагается, что аппараты достигнут Меркурия через семь лет – в конце 2025 года, преодолев девять миллиардов километров. За это время они совершат девять гравитационных маневров около Земли, Венеры и Меркурия, передает РИА Новости.После прибытия на Меркурий космические аппараты проработают на орбите не менее года, исследуя взаимодействие планеты с солнечным ветром, а также собирая данные о составе, плотности, зкзосфере и магнитном поле Меркурия.На аппарате BepiColombo есть российский гамма-спектрометр, который способен искать в грунте Меркурия следы воды.