Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в распространенном заявлении подчеркнула, что убийство журналиста Джамаля Хашогги в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле - шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в распространенном в субботу, 20 октября, заявлении подчеркнула, что убийство журналиста Джамаля Хашогги в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле — шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, в особенности, . ее 55-й статьи. По словам главы европейской дипломатии, это преступление вызывает глубочайшую озабоченность и требует независимого расследования.Статья 55 Венской конвенции о консульских сношениях, в частности, обязывает всех консульских работников полностью соблюдать законы страны пребывания, а консульские помещения "не должны использоваться в целях, не совместимых с выполнением консульских функций", напоминает ТАСС.Также Федерика Могерини выразила соболезнования семье и близким убитого журналиста, потребовав проведения тщательного расследования, проливающего свет на все обстоятельства убийства, все виновные в котором должны быть привлечены к ответственности.Как сообщалось, ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть Джамаля Хашогги. По их данным, причиной его гибели стал конфликт, возникший в здании консульства королевства в Стамбуле. По делу об убийстве журналиста уже арестованы 18 человек. Король Саудовской Аравии подписал указ об увольнении высокопоставленных офицеров разведки.